Gareth Bale: Elfmeter-Fehlschuss bei Wales-Sieg gegen Türkei lässt Lineker spotten Elfer-Fail! Lineker verspottet Bale

Erst Elfer-Fail, dann fast Slapstick-Nutznießer: Bales irre 19 Sekunden

SPORT1

Gareth Bale plagt auch beim Wales-Sieg gegen die Türkei erneut Ladehemmung. Doch vor allem sein Strafstoß-Fauxpas ruft Spott bei Gary Lineker hervor.

Es war so ein Moment, in dem man als Fußballer am liebsten im Erdboden versinken möchte. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Und so riss Gareth Bale denn auch geschockt die Hände vors Gesicht, nachdem er in der 62. Minute seinen Strafstoß gegen die Türkei in Wales' zweitem EM-Spiel trotz langer Konzentrationsphase in den Abendhimmel von Baku drosch. (NEWS: Alles zur EM)

Und das mehr als zwei Meter. Nur 19 Sekunden später vergab der Superstar dann auch noch seine nächste glasklare Einschussmöglichkeit, völlig freistehend nach einem Fehler von Türkei-Keeper Cüneyt Cakir, der beim Versuch, einen Abstoß nach vorne zu schlagen, viel zu lange zögerte und so den Ball an Bale verlor, der ihn wiederum Zentimeter am Pfosten vorbeisetzte.

Am Ende durfte es dem Kapitän der Waliser, der weiter auf seinen ersten Treffer im Nationaltrikot seit Oktober 2019 wartet, zwar mehr oder weniger egal sein angesichts des großen Schrittes seines Teams in Richtung Achtelfinale, stand trotzdem ein 2:0-Erfolg zu Buche. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

Bale: "Genieße es, angefeindet zu werden"

Bale verschießt Elfmeter - Lineker spottet

Hohn und Spott waren dem Stürmer von Tottenham Hotspur aber sicher - vor allem wegen des verschossenen Foulelfmeters. (NEWS: Alles zum DFB-Team)

So ließ es sich auch England-Ikone Gary Lineker nicht nehmen, auf Twitter kurzerhand ein frotzelndes Statement plus entsprechendes Video vom Stapel zu lassen: "Sicher gelandet, Gareth Bale. Ich denke immer noch, dass du das Grün von hier aus erreichen kannst."

Dabei zeigte Lineker einen von oben ins Bild fallenden Ball, der in einem Garten - womöglich sein eigener - auf dem Rasen niedergeht.