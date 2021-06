Saisonvorbereitung: BVB gegen Revierrivalen, Bilbao und Bologna

Pokalsieger Borussia Dortmund trifft in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga auf Ruhrpott-Rivalen in Duisburg und internationale Gegner im Trainingslager in der Schweiz. Nach dem ersten Aufgalopp beim Regionalligisten FC Gießen am 13. Juli nimmt der BVB am 17. Juli am Cup der Traditionen mit dem MSV Duisburg und Bundesliga-Rückkehrer VfL Bochum teil.