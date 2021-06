NBA, Playoffs: Auch Kawhi Leonard verletzt, Rekord-Anzahl von Ausfällen

Clippers-Forwart Kawhi Leonard wird seinem Team in Spiel 5 gegen die Jazz fehlen © Imago

Mit Kawhi Leonard verpasst nun schon der achte All Star ein Spiel der NBA-Playoffs. Diese Anzahl ist jetzt schon ein Rekord. Und der nächste Ausfall droht bereits.

Eigentlich sollte in der entscheidenden Phase der NBA-Playoffs der beste Basketball gespielt werden.

Doch der Super-Liga gehen so langsam die Spieler aus, die dieses Spektakel liefern können. ( NBA-Playoffs: Alle Spiele und Ergebnisse )

Clippers müssen auf Leonard verzichten

Die Los Angeles Clippers müssen in Spiel 5 ihrer Serie auf Kawhi Leonard verzichten. Der Superstar laboriert an einer Knieverletzung und könnte auch für die restlichen Spiele der Serie gegen die Utah Jazz ausfallen. Nach vier Spielen steht es 2:2.

Diese Vielzahl an Verletzungen ruft nun auch LeBron James auf den Plan. Der Megastar der Los Angeles Lakers attackierte die Liga-Verantwortlichen per Twitter hart und fühlt sich nun in seiner Kritik bestätigt, die er schon vor Saisonbeginn geäußert hatte.