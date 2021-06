Olmypia: So sind die Speerwerfer Johannes Vetter und Thomas Röhler in Form

Auch bei Olympia in Tokio ruhen die deutschen Hoffnungen auf den Speerwerfern. Doch während Vetter in Gold-Form ist, muss Röhler sogar um seine Teilnahme bangen.

Die beiden Rivalen standen lange auch für die anstehenden Spiele in Tokio ganz oben auf der Favoritenliste – doch seit einiger Zeit entwickeln sich ihre Leistungskurven in gegensätzliche Richtungen.

Vetter kratzt am Weltrekord von Jan Zelezny

Während Vetter seit über einem Jahr eine wahre Leistungsexplosion erlebt und sogar am Weltrekord von Jan Zelezny (98,48 m) kratzte, hörte man von Röhler so gut wie nichts mehr.

Röhler rennt Zeit bis Olympia davon

Die Fahrkarte nach Tokio hat Vetter schon längst sicher – und nicht nur das. Mit konstanten Würfen über 90 Meter setzte er in diesem Jahr Ausrufezeichen am Fließband, was ihm den Status des klaren Goldfavoriten bescherte.

Vetter erlebt Schreckmoment

Am 26. Juni wird Vetter in Finnland wieder auf Weitenjagd gehen. "Dann starte ich beim Meeting in Kuortane", kündigt er an.