Bundesliga-Barometer: Fans sehen Joachim Löws Wechsel kritisch

Der Auftakt in die EM 2021 ist für das DFB-Team mit der Niederlage gegen Frankreich danebengegangen. Die Fans verstehen vor allem Joachim Löws Wechselstrategie nicht.

Auch Thomas Müller - vor der Partie in der Münchner Arena noch mit viel Applaus begrüßt - konnte dem deutschen Spiel nicht viel Impuls geben.

Hummels vs. Mbappé: Ist dieses Duell noch fair?

Fans unzufrieden mit der Offensivabteilung

Dementsprechend bekamen die Offensivakteure bei einer repräsentativen Umfrage für das Bundesliga-Barometer das schlechteste Zeugnis ausgestellt. Nach Schulnoten wurden Gnabry, Havertz und Co. mit der Note 4,36 abgestraft. Aber auch das Mittelfeld (3,63) und die Defensive (3,22) kamen nicht über ein Befriedigend hinaus.

Löw verärgert vor allem mit Wechselstrategie

Auch Bundestrainer Joachim Löw wird in der Umfrage kritisch gesehen. Vor allem seine Wechselstrategie sorgte für viel Unmut, weswegen die Fans nur eine Vier Minus (4,27) verteilten. In dieser Rubrik schnitt der Bundestrainer am schlechtesten ab.