EM 2021: Türkei - Wales 0:2 - Ramsey und Roberts treffen, Bale vergibt Elfmeter

In der 42. Minute bereitete er das Führungstor mit einem mustergültigen Steilpass auf Aaron Ramsey vor. Der Juve-Star nahm den Ball mit der Brust mit und schob ihn am herauseilenden Torwart der Türken vorbei ins Netz. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Ayhan mit der großen Chance für die Türkei

In der 61. Minute hätte der Kapitän der Waliser dann seinen großen Moment haben können. Per Elfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, hatte er die Chance auf das 2:0 - drosch den Ball aber weit über das Tor. Nur 19 Sekunden später wurde er vom türkischen Keeper Ugurcan Cakir angeschossen, aber der Ball trudelt wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Damit setzte Bale seine Torflaute fort. Bereits seit Oktober 2019 hatte er für die Dragons nicht mehr getroffen. Immerhin wurde er von der UEFA zum Star of the Match gewählt.