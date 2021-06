Halle: Federer scheitert im Achtelfinale

Tennis-Superstar Roger Federer erlebt einen harten Dämpfer in seiner Vorbereitung auf Wimbledon: Beim Rasen-Turnier in Halle setzt es das frühe Aus.

Tennis-Superstar Roger Federer ist bei der Rückkehr auf seinen geliebten Rasen in Halle/Westfalen schon im Achtelfinale gescheitert. Der Schweizer musste sich beim ATP-Turnier dem kanadischen Jungstar Felix Auger-Aliassime mit 6:4, 3:6, 2:6 geschlagen geben und hat mit Blick auf das Highlight in London den nächsten Rückschlag zu verkraften.

Federer scheiterte in Halle noch nie so früh

Für den 39-Jährigen nahm diese Niederlage bei seiner 18. Teilnahme in Halle historische Ausmaße an. Denn so früh wie in diesem Jahr ist Federer in der westfälischen Provinz noch nie gescheitert.