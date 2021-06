Bürgermeister Khan warnt schottische Fans vor Reisen nach London

"In einer perfekten Welt würde ich die Tartan Army mit offenen Armen in London empfangen", sagte er zwei Tage vor der Battle of Britain im Wembley-Stadion (Freitag, 21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV): "Angesichts der steigenden Coronafälle kann ich das diesmal nicht machen. Es wäre am besten, nicht nach London zu kommen und das Spiel zu Hause zu genießen."