EM 2021: "Get well Christian!" - Finnland schickt Grußbotschaft an Eriksen

Auf den T-Shirts von Lukas Hradecky und Co. steht eine Grußbotschaft an Eriksen © AFP/POOL/SID/EVGENIA NOVOZHENINA

Die finnische Fußball-Nationalmannschaft hat vor ihrem zweiten EM-Spiel am Mittwoch gegen Russland eine Grußbotschaft an Christian Eriksen geschickt.

Die finnische Nationalmannschaft hat vor ihrem zweiten EM-Spiel am Mittwoch gegen Russland eine Grußbotschaft an Christian Eriksen geschickt. Das Team um Torjäger Teemu Pukki lief sich in der Arena von St. Petersburg in weißen T-Shirts mit der Aufschrift "Get well Christian!" warm.