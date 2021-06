De Boer pokert bei Österreich-Aufstellung

Frank de Boer will seine Aufstellung noch nicht verraten © AFP/SID/JOHN THYS

Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Frank de Boer macht aus seiner EM-Aufstellung gegen Österreich am Donnerstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) ein Pokerspiel. "Ich werde natürlich nicht sagen, wer auf dem Platz steht", sagte der Bondscoach am Mittwoch in seiner Pressekonferenz. "Aber wir wollen mehr Ballbesitz haben und noch besser kommunizieren."