Fortnite: Neue Spezialwaffen in Season 7?

In Fortnite ist die siebte Season gerade gestartet. Leaks geben jetzt einen Einblick in zwei mögliche neue Alienwaffen. Fans von Rick und Morty dürfen sich freuen.

Alles neu in Season 7? Naja, nicht ganz, aber die Invasion hat wohl gerade erst begonnen. Die Fortnite-Insel hat einige Änderungen bekommen, darunter ein riesiges UFO und sonderbare Aliens, die sich auf der gesamten Karte breit gemacht haben. Neben neuen Skins und Artefakten geben ein paar Leaker jetzt auch noch bekannt, dass gleich zwei spezielle neue Alienwaffen im Spiel erscheinen sollen. Bekannt sind sogar schon die Namen und Funktionen der besonderen Waffen.

Cowinator und Prop Gun sollen bald erscheinen

Die Waffen haben nicht nur witzige Bezeichnungen, sondern sollen auch über ziemlich lustige Fähigkeiten verfügen. Zum einen ist die Rede vom "Cowinator". Mit ihr werden Spieler Gegenstände an- und hochheben und diese anschließend durch die Luft werfen können. In einem Trailer der neuen Fortnite-Season war bereits Rick Sanchez aus Rick und Morty zu sehen, der ein Taxi schweben ließ. Bald soll das also auch im Spiel möglich sein.