EM 2021: Marko Arnautovic von UEFA für ein Spiel suspendiert

Das Hin und Her wegen Marko Arnautovic hat endgültig ein Ende: Die UEFA hat den österreichischen Stürmer für seine Beleidigungen gegen Nordmazedoniens Ezgjan Alioski bestraft. "Beleidigung eines anderen Spielers" lautet der Tatbestand, wie der kontinentale Verband mitteilte.

Arnautovic steht dem ÖFB-Team ein Spiel nicht zur Verfügung. Zuvor war Arnautovic bereits als "gesperrt" in der offiziellen Kaderliste der UEFA geführt worden.

Damit verpasst er nur das zweite Gruppenspiel der Österreicher am Donnerstag gegen die Niederlande.

Alioski Opfer von Beleidigungen

Nach der 1:3-Niederlage gegen Österreich am Sonntag hatte Nordmazedonien Beschwerde bei der UEFA eingelegt und eine klare Strafe gegen den 32-Jährigen gefordert.

Was genau Arnautovic sagte, ist noch nicht geklärt. Vermutungen werden derweil aus Serbien, dem Herkunftsland des Ex-Bremers, angestellt. So soll er laut der Zeitung Informer Richtung Alioski gerufen haben: "Ich f***e deine Mutter" - gefolgt von einer Beleidigungsserie gegen Albaner.

Nordmazedonien forderte harte Strafe

"Wir verurteilen den nationalistischen Ausbruch von Arnautovic gegen Ezgjan Alioski auf Schärfste", heißt es in der nordmazedonischen Erklärung. "Wir haben ein offizielles Schreiben an die UEFA übermittelt, in dem wir die härteste Strafe für Arnautovic fordern."