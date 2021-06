LoL Patch 11.12: Die besten Champions auf Top, Mid & Jungle

Patch 11.12 hat hier und da ein bisschen was geändert. Welche Champions sind am besten in der aktuellen League-of-Legends-Meta? Wir schauen auf Jungle, Mid - & Top-Lane.

LoL Patch 11.12 – die besten Champions

Camille hat sich in unsere Herzen zurückgestohlen – und auf die Top-Lane. Mit den kommenden Patches wird sie ihre Position stark festigen. Mit " Hullbreaker " kommt ein neues Item, das ihren ohnehin schon starken Split-Push noch zusätzlich unterstützt. Riven spielt in der gleichen Liga: Duellanten, die sich auf Kombinationen von Fähigkeiten und verstärkte Auto-Attacks verlassen, um die 1-gegen-1 Kämpfe auf der Top-Lane zu gewinnen.

In eine ähnliche Kategorie fällt im Jungle auch Xin Zhao. Der Champion setzt verstärkt auf Duelle und kommt damit gut durch, selbst nachdem Hail Of Blades – seine Hauptrune – einen Nerf bekommen hat. Noch besser ist eigentlich nur Fiddlesticks: Die Kombination aus Hextech Rocketbelt und Sorcerer’s Shoes sorgt bei ihm immer noch für einen starken Powerspike und sein Gankpotenzial mit der Ultimate macht ihn zu einem der besten Jungler des aktuellen Patches.

In der Mid-Lane hält sich einer immer noch hartnäckig: Zed zeigt weiter seine Dominanz sowie seine One-Shots. Prowler’s Claw ist eines der besten Items für ihn, wird aber im nächsten Patch mit zahlreichen anderen Items verändert. Wir werden sehen, wie sich das auf ihn auswirkt. Rumble werden die Itemänderungen ziemlich egal sein, er ist auch in Patch 11.12 noch der Lane-Bully schlechthin. So steht er nach wie vor an unserer Spitze der Mid-Lane Champions. Zumindest noch in diesem Patch.