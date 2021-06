EM 2021: Dejan Kulusevski nach Corona-Infektion zurück im Schweden-Kader

Dejan Kulusevski ist nach seiner Corona-Infektion in den Kader der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Der Offensivspieler von Juventus Turin war vor der EM als einer von zwei Spielern der Skandinavier an COVID-19 erkrankt.

Nach einem negativen PCR-Test am Dienstag wurde der 21-Jährige für gesund erklärt, verkündete der schwedischen Verband am Mittwoch.

Der restliche Teil der schwedischen Mannschaft hatte am Mittwoch im Teamquartier in Göteborg trainingsfrei und legte den Fokus vor dem Duell mit der Slowakei am Freitag (15.00 Uhr/Magenta TV) in St. Petersburg auf die Regeneration.