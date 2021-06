Dota 2: OG findet Nachfolger für zurückgetretenen Weltmeister Ana

OG hat einen Nachfolger für den kürzlich zurückgetretenen zweimaligen The-International-Gewinner Anathan "Ana" Pham gefunden. Via Twitter verkündete die eSports-Organisation die Rückkehr eines alten Bekannten: Syed "SumaiL" Hassan. Der in Pakistan geborene, aber in den USA lebende SumaiL, spielte schon letztes Jahr von Januar bis Juli bei OG und hatte maßgeblichen Anteil am Finaleinzug beim Blast Bounty Hunt Minor. Nun ist er zurück, wie OG mit einem offiziellen Welcome-back-Tweet verkündete: