Irina Kummert neue Vorsitzende der DFB-Ethikkommission

Die zuletzt viel beschäftigte Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat eine neue Vorsitzende. Das DFB-Präsidium hat am Mittwoch bei seiner Sitzung in München Irina Kummert gewählt.

Die Präsidentin des Ethikverbands der Deutschen Wirtschaft tritt damit die Nachfolge des im vergangenen Oktober gestorbenen Thomas Oppermann an.

Kummert, Knobloch und Nikolaus Schneider bekundeten ihr Interesse, Birgit Galley stand nicht zur Verfügung. In geheimer Abstimmung votierten sieben der zwölf Präsidiumsmitglieder für Kummert.

Die Kommission hatte in den vergangenen Wochen vor allem mit der Aufarbeitung des Machtkampfs an der DFB-Spitze um den zurückgetretenen Präsidenten Fritz Keller und Ex-Generalsekretär Friedrich Curtius zu tun. Auch die Frauen-Initiative um Katja Kraus hat sich an die Kommission gewandt, um einen Vorfall mit Co-Interimspräsident Rainer Koch bewerten zu lassen.