Frankreich: Pavard war "zehn bis 15 Sekunden bewusstlos"

Benjamin Pavard, Verteidiger bei Bayern München und in der französischen Nationalmannschaft, war während des EM-Auftaktsieges ohnmächtig.

Benjamin Pavard, Verteidiger bei Bayern München und in der französischen Nationalmannschaft, war während des EM-Auftaktsieges gegen Deutschland ohnmächtig. "Ich habe einen höllischen Schock erlitten", sagte der 25-Jährige nach dem 1:0 des Weltmeisters in München am Dienstag, "ich war zehn bis 15 Sekunden bewusstlos."