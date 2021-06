Premier League: Deutsches Trainerduell zum Auftakt

Jürgen Klopp spielt mit seinem FC Liverpool zum Auftakt der neuen Premier-League-Saison am 14. August bei Norwich City mit dem Coach Daniel Farke.

Teammanager Jürgen Klopp spielt mit seinem FC Liverpool zum Auftakt der neuen Premier-League-Saison am 14. August bei Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Coach Daniel Farke. Das gab die englische Fußball-Liga am Mittwoch bekannt. Champions-League-Sieger Thomas Tuchel trifft mit dem FC Chelsea am ersten Spieltag auf Crystal Palace.