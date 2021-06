Vor drittem Kampf: Fury und Wilder liefern sich kurioses Duell

Der protzende "Zigeuner-König" gegen den sturen Herausforderer: WBC-Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury (32) und Deontay Wilder (35) haben sich auf der Pressekonferenz vor ihrem dritten Kampf am 24. Juli in Las Vegas einen kuriosen Schlagabtausch geleistet. Während der britische Titelträger halbnackt die Bühne betrat und seinen Gegner wie gewohnt verbal attackierte, verstummte Wilder nach einer kurzen Kampfansage und überließ seinem Trainer das Wort.

Fury nahm die Aktion seines Gegners gelassen. "Ich visiere einen schnellen Knockout an", betonte Fury: "Ich glaube nicht, dass er mental, physisch und emotional in diesen Kampf involviert ist. Ich denke, er macht es aus den falschen Gründen." Zudem präsentierte Fury vor dem Aufeinandertreffen in Las Vegas einen Anzug, der mit Szenen aus dem letzten Kampf bebildert war. Der Weltmeister wolle seinem Kontrahenten aufzeigen, was ihm beim vergangenen Showdown widerfahren war.