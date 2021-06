Ohne Klimke: Olympia-Casting der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen

Frankfurt am Main (SID) - Der Ausfall von Erfolgsgarantin Ingrid Klimke wiegt schwer, und doch blickt Bundestrainer Hans Melzer dem Olympia-Casting seiner Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen mit Vorfreude entgegen. "Das ist nochmal eine richtige Competition", sagte der 70-Jährige dem SID vor den am Donnerstag beginnenden deutschen Meisterschaften: "Für uns ist gut, dass wir hier den direkten Vergleich aller Paare haben. So kann man viel besser sportlich entscheiden, wer nach Tokio mitkommt oder wer Reservist ist."