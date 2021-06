EM 2021: Schiedsrichter Daniel Siebert leitet Schweden gegen Slowakei

Für Daniel Siebert steht am Freitag der zweite EM-Einsatz an © AFP/POOL/SID/PAUL ELLIS

Schiedsrichter Daniel Siebert kommt ziemlich schnell zu seinem zweiten Einsatz bei der EM. Der Deutsche leitet am Freitag eine Partie in Gruppe E.

Schiedsrichter Daniel Siebert hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei seiner EM-Premiere offenbar überzeugt. Der Berliner Unparteiische darf am Freitag (15.00 Uhr) in St. Petersburg beim Duell in der Gruppe E zwischen Schweden und der Slowakei schon wieder an die Pfeife. Das teilte die UEFA am Mittwoch mit.