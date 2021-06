LoL: Patchnotes für 11.13 veröffentlicht: Items, Items, Items

In genau einer Woche ist es so weit: Patch 11.13 wird auf allen League-of-Legends-Servern livegehen. Im Fokus stehen dieses Mal acht Champions. ...und jede Menge Items.

Dass sich im kommenden League-of-Legends-Patch vieles um Items drehen wird, war schon seit einigen Tagen bekannt. Nicht umsonst veröffentlichte Riot Games mit " Hullbreaker " und " Anathema's Chains " gleich zwei neue Gegenstände, die schon seit geraumer Zeit auf den PBE-Servern getestet werden können. Tatsächlich war dies aber nur ein Vorbote für das, was wirklich kommen sollte.

Obwohl sich in Patch 11.13 eigentlich alles um Items dreht, dürfen die die üblichen Champion-Änderungen nicht fehlen. Insgesamt werden hier dieses Mal acht Champions neu ausbalanciert.

Meta-Nerfs

Auch wenn es dieses Mal nur eine kleine Auswahl an Champions auf Riots Patchliste geschafft hat, könnten die Auswirkungen auf die momentane Meta recht deutlich sein. Mit Rumble und Lee Sin werden alleine zwei Charaktere mit dem Nerfhammer getroffen, die gut und gerne als Stammgäste in jedem Pro-Play-Draft bezeichnet werden können. Ob das nach 11.13 auch noch so sein wird?