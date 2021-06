Ilkay Gündogan fleht Joachim Löw an: Leroy Sané braucht Rhythmus

Hummels vs. Mbappé: Ist dieses Duell noch fair?

Leroy Sané bleibt das Sorgenkind von Joachim Löw. Gegen Frankreich kommt er spät. Ilkay Gündogan fordert seinen Platz in der Startelf.

Kann man ihm das übel nehmen? Einige Fans tun das, denn nach dem Abpfiff gegen Frankreich (0:1) fingen die Kameras den 25 Jahre alten Flügelspieler dabei ein, wie er mit Freunden am Spielfeldrand sprach und lachte . Es hagelte einen Shitstorm im Netz. Sané polarisiert, doch das scheint ihm egal zu sein. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Seine Mitspieler hatten jedenfalls weniger Grund zur Freude. Der EM-Auftakt ging mächtig nach hinten los. Deutschland ist am Samstag gegen Portugal bereits zum Siegen verdammt.

Nach seiner Einwechslung in der 74. Minute (für Havertz) konnte er dem DFB-Spiel keine Impulse verleihen und blieb unauffällig. Einen Freistoß setzte er über das Tor. Ein Bewerbungsschreiben für einen Startplatz sieht anders aus.

Löw: "Nicht wie erhofft"

An der Seite von Antonio Rüdiger verließ er am Dienstagabend um 23.57 Uhr die Allianz Arena. Bundestrainer Joachim Löw sagte wenige Minute zuvor: "Unsere Einwechselspieler kamen nicht so gut ins Spiel wie erhofft. Frankreich hat aber auch tief verteidigt."