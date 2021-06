Niedergeschlagener Hummels: "Niederlage schmerzt uns sehr"

Pechvogel Mats Hummels hat sich nach seinem Eigentor im EM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich (0:1) niedergeschlagen, aber auch kämpferisch gezeigt. "Die Niederlage schmerzt uns sehr und mich besonders, weil mein Eigentor das Spiel am Ende entschieden hat", schrieb der Dortmunder in der Nacht auf Mittwoch bei Instagram.

Der Unglücksrabe (32) bedankte sich nach seinem spielentscheidenden Malheur "ganz ausdrücklich" für all die positive Nachrichten. "So viele (nicht nur) aufmunternde Worte habe ich wohl noch nie bekommen. Und das tut gut, weil es mir so unglaublich viel bedeutet, wieder für Deutschland am Ball zu sein", schrieb er und fügte mit Blick auf das Duell mit Titelverteidiger Portugal hinzu: "Auf 3 Punkte am Samstag im nächsten Kracher!"