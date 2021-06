EM 2021: Deutschland-Pleite vs. Frankreich gefährlich - Kommentar von Gottschalk

Hummels vs. Mbappé: Ist dieses Duell noch fair?

Wenn nach einer guten Stunde der erste Eckball herausspringt, hat man einen sicheren Indikator dafür, dass man seinen Gegner nicht unbedingt in aussichtslose oder verzweifelte Abwehraktionen getrieben hat. Während des Spiels, auch beim Aufbäumen in der zweiten Halbzeit, war keine Handschrift des Trainers zu lesen. Die Franzosen schwitzten nicht wirklich.

Niederlage muss sich Löw ankreiden

Die Harmlosigkeit im Aufbauspiel äußerte sich in zu vielen Sicherheits- und Querpässen, in zu wenigen Rochaden zwischen Flügel- und Halbpositionen und in permanenter Abwesenheit im Strafraum.