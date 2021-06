WWE NXT: Samoa Joe ist zurück - und langt in neuer Rolle zu

Das Comeback war vorab durchgesickert , nun ist es offiziell: Samoa Joe ist zwei Monate nach seiner Entlassung in neuer Rolle zurück bei WWE.

Bei der Dienstagsshow NXT heuerte er vor der Kamera als "Enforcer" für General Manager William Regal an - und sorgte auch gleich für Ordnung.

Samoa Joe hilft William Regal, statt ihn zu ersetzen

Nach seiner mysteriösen Ansage zum Ende von NXT Takeover: In Your House hatte Regal bei NXT eigentlich seinen Rücktritt verkünden wollen. Unter realen Tränen ging er durch die Geschichte des Brands und meinte, dass er das Chaos nicht mehr verhindern könne und den Fans nicht mehr geben könne was sie verdienten.