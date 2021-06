EM 2021: Portugal-Trainer Santos lobt DFB-Team vor dem Showdown in München:

Der amtierende Europameister trifft in der Gruppe F am kommenden Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in München auf die Deutschen, die ihre erste Partie gegen Weltmeister Frankreich ebenfalls am Dienstag 0:1 (0:1) verloren hatten. "Jetzt geht es gegen Deutschland, und wir müssen uns weiterentwickeln", sagte Santos weiter: "Töten oder getötet werden, hat Scolari früher gesagt."