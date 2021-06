EM 2021: Mats Hummels spricht über sein Eigentor gegen Frankreich

Das erste Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich verlor die deutsche Nationalmannschaft mit 0:1 und startete damit erstmals überhaupt mit einer Niederlage in eine EM-Endrunde.

Ausgerechnet ein Eigentor von Hummels besiegelte die Auftaktpleite. Nach der Partie äußerte sich der Dortmunder bei Instagram über die unglückliche Szene. "Die Niederlage schmerzt uns sehr und mich besonders, weil mein Eigentor das Spiel am Ende entschieden hat", schrieb der Innenverteidiger.

Hummels: "Spielerisch noch Luft nach oben"

Hummels lenkte in der 20. Minuten eine Flanke von Lucas Hernández unglücklich an Manuel Neuer vorbei ins eigene Netz. Es war das erste Eigentor einer deutschen Mannschaft bei einer EM.

Hummels bedankte sich zugleich für "so viele (nicht nur) aufmunternde Worte". Der Rückkehrer erklärte: "Das tut gut, weil es mir so unglaublich viel bedeutet, wieder für Deutschland am Ball zu sein."