NBA: Kevin Durant historisch - Brooklyn Nets besiegen Milwaukee Bucks

Kevin Durant zaubert in Spiel fünf gegen die Milwaukee Bucks eine historische Leistung aufs Parkett und führt die Brooklyn Nets im Alleingang zum Sieg.

Was für ein historischer Auftritt von Kevin Durant!

Die Tatsache, dass Durant die kompletten 48 Minuten auf dem Feld stand und keine Pause bekam, macht seine Performance noch bemerkenswerter. Es war das erste Playoff-Spiel in der Geschichte der NBA, bei dem ein Spieler mindestens 45 Punkte, 15 Rebounds und zehn Assists auflegte.

Durant mit "historischer Leistung"

"Er hat uns auf den Rücken genommen und uns das ganze Spiel über getragen", sagte Forward Jeff Green und fügte hinzu: "Die Verletzungen, die er durchgemacht hat, sogar von der Achillessehne bis zur Kniesehne zurückzukommen, um wieder in diese Position zu kommen... die Welt wird wieder einmal Zeuge, wer der beste Spieler der Welt ist"

Nets-Trainer Steve Nash nannte es eine "historische, historische Leistung" und erklärte: "Er hat das komplette Spiel gespielt und kaum daneben geworfen. Es ist unglaublich zu was er in der Lage ist. Das ist es, was ihn zu einem der Größten aller Zeiten macht."