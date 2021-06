EM-Rückkehr nach Deutschland: Gedämpfte Stimmung im kleinen Kreis

Und das lag nicht nur am unbefriedigenden Abschneiden der DFB-Auswahl bei der 0:1-Auftaktniederlage am Dienstagabend gegen Frankreich.

Anders als zuvor in Budapest, wo Zehntausende meist ohne jeden Schutz im Umfeld von Ungarns 0:3 gegen Portugal zusammenkamen, verhinderte die deutschen Corona-Maßnahmen große Menschenansammlungen. ( NEWS: Alles zum DFB-Team )

Die von den Weltmeisterschaften 2006 und 2014 hinlänglich bekannten Fanmeilen wie in Berlin gab es diesmal nicht. Stattdessen fanden kleinere Public Viewings in vielen deutschen Städten statt, auch in Kneipen und Biergärten verfolgten Fans das Spiel auf größeren Bildschirmen.