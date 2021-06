Basketball: Heidelberg holt Ugrai als ersten Neuzugang

Die MLP Academics Heidelberg haben nach dem sportlichen Aufstieg in die Basketball Bundesliga Maximilian Ugrai als ersten Neuzugang verpflichtet.

Die MLP Academics Heidelberg haben nach dem sportlichen Aufstieg in die Basketball Bundesliga (BBL) Maximilian Ugrai als ersten Neuzugang verpflichtet. Der 25 Jahre alte Forward kommt vom Zweitligisten Eisbären Bremerhaven. Noch hat Heidelberg die Lizenz für die BBL-Saison 2021/22 nicht erhalten.

Ugrai hat in der Bundesliga für Würzburg, Jena und Ulm gespielt. "Er verkörpert einen modernen Vierer mit gutem Wurf von der Dreipunktlinie und wir hoffen, dass er bei uns an seine Leistungen für Jena anknüpfen kann. Er brennt sicherlich auch auf die Chance, sich wieder in der BBL zu zeigen", sagte Trainer Branislav Ignjatovic.