Miklos Feher: Warum er 2004 auf dem Platz starb

Miklos Feher von Benfica starb 2004 an einem Herzinfarkt auf dem Platz © Imago

Miklos Feher, ungarischer Nationalspieler und nur 24 Jahre alt, starb am 25. Januar 2004 beim Ligaspiel seines portugiesischen Klubs Benfica Lissabon bei Vitória de Guimaraes.

Miklos Feher: Todesursache war Herzinfarkt nach Vorerkrankung

Feher, in Ungarn Schützling des damaligen Nationaltrainers Lothar Matthäus, war in die Partie eingewechselt worden und brach in der Nachspielzeit zusammen, kurz nachdem er eine Gelbe Karte wegen Spielverzögerung erhalten hatte.