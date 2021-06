Portugal schlägt Ungarn zum Auftakt

Titelverteidiger Portugal ist mit einem Sieg in die Fußball-EM gestartet.

Titelverteidiger Portugal ist mit einem Sieg in die Fußball-EM gestartet. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo kam zum Auftakt gegen Ungarn in Budapest zu einem 3:0 (0:0), in der schweren Gruppe F setzte Portugal damit die weiteren Gegner Deutschland und Frankreich unter Druck.