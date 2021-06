Tennis: Johan Kriek ahnte Boris Beckers Wimbledon-Sieg 1985 voraus

Nach der Abreibung an diesem Sonntagnachmittag hatte Johan Kriek so eine Ahnung. Boris Becker, dieser 17-jährige Deutsche, hatte den zweimaligen Grand-Slam-Champion soeben im Finale im Londoner Queen's Club mit 6:2, 6:3 vom Rasen gefegt und seinen ersten Turniersieg gefeiert - und das, glaubte Kriek, sollte erst der Anfang gewesen sein.

"Wenn Becker", sagte er, "so wie heute jeden Tag in Wimbledon spielt, kann er das Turnier gewinnen."

Boris Becker holte sich Rückenwind für Wimbledon 1985

Ehrentag für Boris Becker. Die deutsche Tennis-Legende feiert am 22.November ihren 52. Geburtstag - und blickt auf ein bewegtes Leben zurück © Getty Images

Neben zahlreichen schönen Erinnerungen, die sich für immer ins Gedächtnis der Sportnation eingebrannt haben, sorgte Becker gerade nach der Karriere abseits des Platzes immer wieder für Schlagzeilen. SPORT1 zeigt seine bewegte Karriere auf dem Court und daneben © SPORT1-Grafik: Davina Knigge/ Getty Images/ Imago

Es ist Mai 1985: Noch ist Boris Becker nur ein talentierter 17-jähriger Tennisspieler. Zwei Monate später ist er nach seinem Erfolg im Tennis-Mekka Wimbledon weltbekannt. Dabei wäre es um ein Haar nicht dazu gekommen... © Getty Images

Im Drittrundenspiel gegen Joakim Nyström muss Becker sogar zwei Matchbälle abwehren. Auch im Achtelfinale benötigt der Junioren-Weltmeister eine Energieleistung, um sich in fünf Sätzen gegen Tim Mayotte durchzusetzen © Getty Images

Nachdem er auch die Hürden Henri Leconte und Anders Järryd überwindet, steht der ungesetzte Youngster überraschend im Finale von Wimbledon. Gegen Endspielgegner Kevin Curren packt er auch den berühmten "Becker-Hecht" aus © Getty Images

Der Einsatz zahlt sich aus: 6:3, 6:7, 7:6, 6:4. Der 17-Jährige gewinnt 1985 Wimbledon - als jüngster Spieler der Geschichte, als erster Deutscher und erster ungesetzter Profi © Getty Images

Der Triumph ist mehr als nur ein einfacher Grand-Slam-Titel. Der 7. Juli 1985 wird zur Sternstunde des deutschen Sports, für das Tennis in Deutschland ist es eine Initialzündung © Getty Images

Ein Jahr später wird Becker zum zweiten Mal Junioren-Weltmeister und wiederholt seinen Coup in Wimbledon. Der an Nummer vier gesetzte Deutsche bezwingt den Weltranglistenersten Ivan Lendl in drei Sätzen © Getty Images

1987 spielt Becker das größte Match seiner Karriere. Im Davis-Cup-Abstiegsduell gegen die USA ringt er John McEnroe nach sechs Stunden und 21 Minuten in fünf Sätzen nieder. Das Spiel geht als "Die Schlacht von Hartford" in die Geschichte ein. Zum Abschluss sichert Becker Deutschland mit einem Fünf-Satz-Sieg gegen Tim Mayotte den Klassenerhalt © Imago

Der Sieg in Hartford ebnet den Weg für zwei Davis-Cup-Triumphe. 1988 und 1989 gewinnt Becker mit Patrik Kühnen, Eric Jelen und Carl-Uwe Steeb den wichtigsten Mannschaftswettbewerb im Welt-Tennis © Getty Images

Nachdem sich Becker 1988 im Wimbledonfinale noch Stefan Edberg geschlagen geben muss, revanchiert er sich ein Jahr später mit einem klaren Finalsieg gegen den Schweden und feiert seinen dritten Titel in seinem "Wohnzimmer". Steffi Graf holt zudem den Titel bei den Damen - Deutschland hat ein Tennis-Traumpaar © Getty Images

1989 ist Beckers erfolgreichstes Jahr: Neben Wimbledon und dem Davis Cup gewinnt er erstmals die US Open. Im Finale schlägt er Rivale Ivan Lendl mit 7:6, 1:6, 6:3, 7:6. © Imago

Dafür muss er im Wimbledonfinale 1991, wie auch 1990 gegen Edberg, eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Landsmann Michael Stich krönt sich mit einem Sieg in drei Sätzen zum König von Wimbledon © Getty Images

Beckers Trostpflaster: Er ist in diesem Jahr für zwölf Wochen die Nummer eins der Weltrangliste. Auch wegen seines erstmaligen Sieges bei den Australian Open. Nach verlorenem ersten Satz dominiert er Finalgegner Ivan Lendl und siegt in vier Sätzen ©

Normalerweise waren Becker und Stich während ihrer Karrieren erbitterte Rivalen, die sich nicht sonderlich mochten. Doch 1992 raufen sie sich für Deutschland zusammen und gewinnen im Doppel die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Barcelona © Getty Images

Der US-Amerikaner Pete Sampras verwehrt 1995 Beckers vierten Wimbledon-Sieg. Nach verlorenem ersten Satz dominiert der neue Rasenkönig Sampras seinen Vorgänger und siegt in vier Durchgängen © Getty Images

1996 feiert Becker seinen sechsten - und zugleich letzten - Grand-Slam-Sieg. Im Finale der Australian Open gewinnt er gegen den US-Amerikaner Michael Chang © Getty Images

Ein Jahr später wird der viermalige Sportler des Jahres zum Teamchef der Davis-Cup-Mannschaft gewählt. 1999 tritt Becker nach insgesamt 49 Einzel-Karrieretiteln vom Profisport zurück © Getty Images

Auch abseits der Tennisplätze sorgt Becker für Schlagzeilen - vor allem mit seinen Liebesbeziehungen. Am 17. Dezember 1993 heiratet Becker die Schauspielerin und Schmuckdesignerin Barbara Feltus (l.), mit der er zwei Kinder bekommt © Getty Images

Im Sommer 2001, kurz nach der Scheidung von Barbara, die Becker rund 15 Millionen Euro gekostet haben soll, kommt ein Seitensprung des Tennis-Idols ans Licht. One-Night-Stand Angela Ermakowa, ein russisches Modell, klagt auf Unterhalt für die gemeinsame Tochter Anna - und Becker stimmt zu © Getty Images

Laut Beckers eigenen Angaben ist der Zeugungsort eine Treppe zwischen den Toiletten eines Londoner Nobelrestaurants, das er 1999 nach seinem letzten Wimbledon-Auftritt und dem anschließenden Rücktritt vom Tennissport besucht. "Es war ein Akt von fünf Sekunden", sagt der sechsfache Grand-Slam-Sieger später der "Sun" © Getty Images

Das Ergebnis: Eine Tochter mit Beckers typischem roten Haarschopf. "Am Anfang hatte ich Zweifel, ob es wirklich meine Tochter ist, aber heute möchte ich sie jede Minute in meinem Leben haben. Ich liebe sie sehr", verrät Becker dem englischen Boulevardblatt © Getty Images

Nach Kurzbeziehungen mit der Rapperin Sabrina Setlur... ©

... und Model Heydi Nunez Gomez ist Becker von August bis November 2008 mit Sandy Meyer-Wölden (l.), der Tochter seines 1997 verstorbenen Managers, verlobt © Getty Images

Doch auch diese Beziehung geht in die Brüche. Am 12. Juni 2009 heiratet Becker das niederländische Model Sharlely Kerssenberg (r.), die seitdem als Lilly Becker bekannt ist. Am 10. Februar 2010 wird ihr erstes gemeinsames Kind, Beckers insgesamt viertes und bislang letztes Kind, Amadeus geboren. Im Mai 2018 wird das Ehe-Aus der beiden öffentlich © Getty Images

Besonders in Großbritannien, Beckers Wahlheimat und Stätte seiner größten Erfolge, ist der Leimener wegen seines Tennis-Sachverstands angesehen und gefragt. Schon 2002 arbeitet er unter anderem als TV-Experte für die "BBC" © Getty Images

Auch in Deutschland ist die Tennislegende im TV weiterhin ein gern gesehener Gast und für jeden Spaß zu haben. Am 22.10.2013 tritt er in der Fernsehshow "Alle auf den Kleinen" in Köln auf und sorgt mit dieser kuriosen Kopfbedeckung für Aufsehen © Picture Alliance

Auf die ganz große Tennisbühne kehrt Becker dann Ende 2013 zurück. Der damalige Weltranglistenzweite Novak Djokovic (l.) engagiert das deutsche Tennisidol, das mit Problemen an Hüfte und Sprunggelenken zu kämpfen hat, als Trainer © Getty Images

Und Becker führt den Serben 2014 tatsächlich zum Wimbledon-Sieg und wieder an die Spitze der Weltrangliste. 2015 gelingt dem Duo eine Traumsaison mit elf Titeln (davon drei Grand Slams) und einem Sieg bei den ATP Finals © Getty Images

Im Jahr 2016 gewinnt Djokovic zwar die ersten beiden Grand Slams des Jahres, in Wimbledon, bei den US Open und bei den Olympischen Spielen scheiterte er jedoch überraschend. Djokovic hat Probleme mit der Motivation. Im Dezember beenden beide ihre insgesamt sehr erfolgreiche Zusammenarbeit © Getty Images

Aber auch nach dem Ende des Trainerjobs bleibt Becker der Tennis-Tour erhalten. Seit Januar 2017 tritt die deutsche Legende erstmals auch im heimischen TV als Experte für "Eurosport" auf und beurteilt dabei unter anderem die neue Zusammenarbeit seines Ex-Schützlings Djokovic mit seinem früheren Rivalen Andre Agassi © Getty Images

Diese Nachricht kam unerwartet: Am 21. Juni 2017 erklärt ein englisches Gericht Becker für bankrott. Der 49-Jährige kann demnach Schulden in Höhe von 3,9 Millionen Euro bei einer englischen Privatbank nicht begleichen. Einen Zahlungsaufschub gegenüber den Gläubigern lehnt das Gericht ab © Getty Images

Der 50-Jährige, der in seiner Karriere rund 25 Millionen Dollar allein durch Preisgelder verdient hat, bestreitet nicht, dass gegen ihn als Privatperson ein Insolvenzverfahren läuft, seine Firmen seien davon aber nicht betroffen © Getty Images

Beckers Anwalt Christian Oliver Moser bezeichnet Medienberichte, wonach sich der Schuldenstand auf mehr als 60 Millionen Euro belaufe, gegenüber SPORT1 als falsch. Die genannte Summe sei "unzutreffend". Da das Insolvenzverfahren in England für die gesamte EU gilt, gilt Becker in der gesamten Europäischen Union aber als insolvent © Getty Images

Im August 2017 schreibt der mehrfache Grand-Slam-Sieger wieder sportliche Schlagzeilen. Vom Deutschen Tennis Bund wird er zum "Head of Tennis" für den Herrenbereich ernannt. Damit ist er auch für Deutschlands besten Spieler Alexander Zverev zuständig, der einen neuen Tennis-Boom auslösen soll © Getty Images

Zu seinem Geburtsland Deutschland hat Becker dennoch ein schwieriges Verhältnis. Die Berichterstattung über das Insolvenzverfahren in Deutschland sind für Becker wie "versuchter Totschlag. Es geht darum, einen Mann und sein Lebenswerk kaputt zu machen." © Getty Images

Zu seiner Wahlheimat London und speziell zu Wimbledon hat er dagegen eine deutlich engere Bindung. "Ich möchte in Wimbledon auf dem Friedhof begraben werden. Nicht in Deutschland", sagte Becker in einer Dokumentation der "ARD" anlässlich seines 50. Geburtstags © Getty Images

13 Jahre waren Boris und seine Lilly ein Paar - fast neun davon verheiratet. Am 29. Mai 2018 geben die beiden das Ende ihrer Ehe bekannt. Kennengelernt hatten sich der Ex-Tennis-Star und das ehemalige Model 2005 in Miami. Eine kurze Auszeit gab es wegen Beckers Liaison mit Sandy Meyer-Wölden © Getty Images

Die Trennung erfolgte "einvernehmlich und freundschaftlich" wie Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser SPORT1 auf Nachfrage bestätigt. Am wichtigsten sei den beiden nun das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus © Getty Images

Im Juni dann die nächste kuriose Wendung in Beckers bewegtem Leben: Er will durch diplomatische Immunität einem Insolvenz-Verfahren in England entgehen - er hat sich im April von der Zentralafrikanischen Republik zum "Sport- und Kulturattache in der Europäischen Union" ernennen lassen © twitter.com/TheBorisBecker

Ende 2018 zeigt sich Becker beim Endspiel der ATP Finals. In London wird er Augenzeuge des sensationellen Erfolgs von Alexander Zverev - und das ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Schützling Novak Djokovic © Getty Images

Becker selbst hatte 1995 als zuvor letzter Deutscher die Tennis-Weltmeisterschaft gewonnen. "Ein neuer Star ist geboren", zollt er als TV-Experte beim englischen TV-Sender "BBC" Zverev anschließend Respekt © Getty Images

Wenig später muss sich Zverev, der immer noch keinen Grand Slam für sich entscheiden konnte, harscher Kritik von Becker stellen. Der junge Hamburger habe sein Spiel nicht weiterentwickelt, stellt die Tennis-Legende fest © Getty Images

Mit der Versteigerung seiner Trophäen im Rahmen des Insolvenzverfahrens folgt während des Turniers in Wimbledon nun der nächste Tiefschlag © Getty Images

Für Becker persönlich ist die Versteigerung ungerecht. Es gehe nur darum, "mir persönlich weh zu tun, weil ich natürlich an den Trophäen hänge", sagte er gegenüber der "Bild am Sonntag". Sein Insolvenzverwalter sieht das anders und möchte mit den Erlösen die Gläubiger bezahlen © Getty Images