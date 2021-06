EM: Cristiano Ronaldo schreibt Geschichte und vergibt Großchance

Cristiano Ronaldo schreibt mit seinem Einsatz im Spiel gegen Ungarn Geschichte - und das in mehrfacher Hinsicht. Eine weitere Bestmarke naht.

Cristiano Ronaldo hat bei der EM in der Portugals Nationalmannschaft Geschichte geschrieben - und das gleich dreifach und nicht nur als nunmehr alleiniger EM-Rekordtorschütze:

Mit seinem Einsatz in der Partie gegen Ungarn bei der Europameisterschaft wurde der Superstar zunächst der erste Spieler in der EM-Geschichte, der an insgesamt fünf Turnier teilnahm (2004, 2008, 2012, 2016 und 2020).