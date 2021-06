Vor Deutschland vs. Frankreich: Mats Hummels' Ehefrau Cathy mit Liebes-Post zur Motivation

Cathy Hummels bringt einen emotionalen Post in Umlauf, motiviert ihren Ehemann Mats für den EM-Auftakt. Auch der Sohnemann denkt an den Nationalteam-Rückkehrer.

Wenige Stunden vor dem deutschen EM-Auftakt gegen Frankreich ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) hat Mats Hummels von seiner Ehefrau Cathy in Form eines emotionalen Posts noch einmal eine öffentlich Aufmunterung bekommen. ( NEWS: Alles zur EM )

Die 33 Jahre alte Spielerfrau und Influencerin ließ ihren Liebsten, Rückkehrer im Team Deutschland unter Bundestrainer Joachim Löw und sonst auch Abwehrspieler von Borussia Dortmund, bei Instagram mit Verweis auf den heutigen (Hochzeits-)Tag wissen: "15.6.15 #bestdayofmylife. Du hast mir das schönste Geschenk der Welt gemacht am 11.01.18 (Geburt des gemeinsamen Sohnes Ludwig, Anm. d. Red.) ❤️ - Heute wird genau das im Stadion gefeiert. Perfekte Location. Was ich mir wünsche? Bloß ein Sieg gegen Frankreich.. also dieser Wunsch sollte für mich ja wohl erfüllt werden können?" (NEWS: Alles zum DFB-Team)