Der zweite Anzug zwickt noch: DFB-Frauen mit enttäuschender Nullnummer in die Sommerpause

Der zweite Anzug zwickt noch an vielen Stellen: Das letzte Aufgebot der DFB-Frauen verabschiedet sich mit einer Nullnummer gegen Chile in die Sommerpause.

Die deutschen Fußball-Frauen legten sich in der Hitze von Offenbach kalte Handtücher um den Hals, sie versammelten sich um Martina Voss-Tecklenburg - und sie mussten sich einiges anhören nach diesem 0:0 gegen Chile.

"Wir waren nicht gut in den Zweikämpfen, nicht gut im Positionsspiel, in den Grundlagen also", sagte die Bundestrainerin im ZDF: "Das war keine gute Leistung, das ist nicht unser Anspruch."