EM 2021: Ungarn - Portugal 0:3, Ronaldo vergibt Mega-Chance und trifft

Vor rund 60.000 Zuschauern in der ausverkauften Puskás-Arena besiegten Cristiano Ronaldo & Co. Ungarn mit 3:0 (0:0). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Erst in der Schlussphase sorgten Raphael Guerreiro (84.) und Cristiano Ronaldo (87. und 90.+3) für die Entscheidung.

Ronaldo schreibt Geschichte

Bereits zu Beginn der Partie schrieb CR7 gleich Geschichte . Durch seinen Einsatz gegen Ungarn ist er der erste Spieler in der EM-Historie, der an insgesamt fünf Turnier teilnahm ('04, '08, '12, '16 & '20). Mit seinem 39. Einsatz bei einem großen Turnier (EM und WM) stellte er außerdem einen Allzeitrekord für einen europäischen Spieler auf.

Jota übersieht Ronaldo - der meckert

Portugal legte in einem aufgeheizten Stadion offensiv los.

Bereits in der 5. Minute hatte Diogo Jota die Führung auf dem Fuß, scheiterte mit seinem Schuss von der Strafraumkante aber an Ungarn-Keeper Peter Gulácsi. Auf der linken Seite wäre Ronaldo frei gewesen – ganz zum Unmut des Superstars spielte Jota jedoch nicht ab.

Ronaldo vergibt Mega-Chance

Die portugiesische Offensive gab zwar den Ton an, nach zwei Großchancen in der Anfangsphase tat sich das Team von Trainer Fernando Santos daraufhin jedoch schwer, in gefährliche Abschlussaktionen zu kommen.