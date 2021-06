Tennis: Petkovic verliert auch in Berlin in der ersten Runde

Anzeige

Tennisspielerin Andrea Petkovic ist beim Comeback des WTA-Turniers in Berlin in der ersten Runde ausgeschieden. Die 33-Jährige, die dank einer Wildcard im Hauptfeld stand, verlor am Hundekehlesee gegen die frühere Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka (Belarus) auf dem für sie ungeliebten Rasen 4:6, 6:7 (2:7).

Petkovic hat im Jahr 2021 bislang nur drei Siege bei acht WTA-Turnieren vorzuweisen. Bei den French Open in Paris war sie zuletzt ebenfalls in der ersten Runde an der Tschechin Karolina Muchova gescheitert.

