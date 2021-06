Auch Pedri kritisiert Rasen in Sevilla: "Hat uns nicht geholfen"

Spanien bestreitet alle Gruppenspiele in der andalusischen Metropole, in der hohe Temperaturen herrschen. Knapp 30 Grad Celsius betrug die Temperatur beim Anstoß um 21.00 Uhr Ortszeit am Montagabend. Die nächste Partie steht am Samstag (21.00 Uhr) gegen Polen an. "Ich hoffe, dass der Rasen im nächsten Spiel besser sein wird", sagte Pedri.