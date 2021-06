Nach zwei Jahren: Froome startet wieder bei der Tour

Chris Froome wird in diesem Sommer an der Tour de France teilnehmen und gibt nach zwei Jahren damit sein Comeback bei der Großen Schleife.

Der britische Radstar Chris Froome wird in diesem Sommer (26. Juni bis 18. Juli) an der Tour de France teilnehmen und gibt nach zwei Jahren damit sein Comeback bei der Großen Schleife.

Das teilte sein Team Israel Start-up Nation (ISN) am Dienstag mit. Seit einem schweren Sturz vor zwei Jahren arbeitet der viermalige Toursieger allerdings vergeblich an seiner Form, um den Gesamtsieg wird er auch in Frankreich nicht fahren.

"Nach zwei Jahren kann ich die Rückkehr kaum erwarten", sagte der 36-Jährige: "Seit dem Unfall war es eine mühsame Reise, aber die Tour gehörte zu den Zielen, die mich am meisten motiviert haben." Er trete in diesem Jahr nicht "als Anführer an, aber ich hoffe, ich kann dem Team mit meiner Erfahrung als Kapitän helfen. Wir haben in Michael Woods einen starken Anwärter, ich freue mich, alles für ihn und das Team zu geben".