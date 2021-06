TV-Experiment European League of Football: ProSieben MAXX hat langen Atem

ProSieben MAXX geht beim TV-Experiment mit der neuen European League of Football (ELF) mit einem langen Atem an den Start.

ProSieben MAXX geht beim TV-Experiment mit der neuen European League of Football (ELF) mit einem langen Atem an den Start. Ab dem Ligabeginn am Wochenende 15 Live-Spiele zu zeigen, sei "natürlich risikoreich, das ist allen klar. Aber wir sind total optimistisch", sagte ran-Sportchef Alexander Rösner am Dienstag in Hamburg. Erst einmal "kleine Schritte" zu gehen, war keine Option: "Wenn, dann All-In."