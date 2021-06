Über 300.000 Exemplare: Verkaufserfolg für Guilty Gear: Strive

Guilty Gear Strive: Traumwertungen

Auch bei Steam hat es der Fighter geschafft, auf sich aufmerksam zu machen. Dort sitzt das Spiel aktuell auf Platz 6 der "New and Trending"-Liste und wurde mit einem überdurchschnittlichen "Very Positive" von den Käufern bewertet, was Rezensionen der Fachpresse widerspiegeln.