Djokovic absolviert Wimbledon-Vorbereitung auf Mallorca

French-Open-Champion Novak Djokovic nimmt auf Mallorca Anlauf für seine nächste Titel-Mission. Der Serbe bereitet sich bei der Premiere des Rasenturniers im Mallorca Country Club mit einem Einsatz im Doppel auf Wimbledon (ab 28. Juni) vor. Auf dem "heiligen Rasen" im All England Club peilt Djokovic seinen sechsten Triumph an, es wäre sein dritter Grand-Slam-Erfolg in diesem Jahr und ein weiterer Schritt zu einem ultimativen Ziel.

Den Golden Slam, die Titel bei allen vier Majorturnieren plus die olympische Goldmedaille, hat in der Tennisgeschichte bislang nur Steffi Graf 1988 erreicht. "Alles ist möglich, und ich habe mich in eine gute Position gebracht, um den Golden Slam zu gewinnen", sagte Djokovic nach seinem Finalsieg in Paris.