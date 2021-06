Freiburg bindet Talent Weißhaupt

Noah Weißhaupt verlängert in Freiburg © SC Freiburg/SC Freiburg/SC Freiburg

Noah Weißhaupt hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg verlängert und rückt zur kommenden Saison fest in den Profikader auf.

U20-Nationalspieler Noah Weißhaupt hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg verlängert und rückt zur kommenden Saison fest in den Profikader auf. Der 19 Jahre alte Mittelfeldakteur stieg in der abgelaufenen Saison mit der U23 in die 3. Liga auf. Über Vertragsinhalte gab der SC wie gewohnt nichts bekannt.