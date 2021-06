HSV leiht Verteidger Muheim aus St. Gallen aus

Muheim absolvierte vier Jahre im Nachwuchs des FC Chelsea, ehe er 2018 zurück in die Schweiz kehrte. Für die St. Gallener absolvierte der 23-Jährige in drei Jahren insgesamt 66 Pflichtspiele (sechs Vorlagen). "Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen und finde die Aufgabe und Ziele hier in Hamburg sehr reizvoll", sagte Muheim.