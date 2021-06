Nach Schimpftiraden: UEFA ermittelt doch gegen Arnautovic

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat nach den Schimpftiraden des österreichischen Nationalspielers Marko Arnautovic nun doch eine Ermittlung gestartet. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, wurde ein "Ethik- und Disziplinarinspektor" ernannt, der die Vorfälle rund um das Spiel zwischen Österreich und EM-Neuling Nordmazedonien (3:1) am Sonntagabend untersuchen wird.

Zuvor hatte der nordmazedonische Fußballverband FFM die "härteste Strafe" gegen Arnautovic gefordert und ein offizielles Schreiben an die UEFA gerichtet. In seinen bisherigen Stellungnahmen hatte der Verband erklärt, dass es keine Ermittlungen geben werde. Der frühere Bremer Arnautovic soll beim Torjubel in der 89. Minute zum 3:1-Endstand den nordmazedonischen Flügelspieler Ezgjan Alioski diffamiert haben.