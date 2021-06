EM 2021: Frankreich - Deutschland 1:0, Hummels mit Eigentor

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw kassierte im ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich eine bittere 0:1 (0:1)-Niederlage und startete damit erstmals überhaupt mit einer Niederlage in eine EM-Endrunde.

"Es war ein brutal intensives Spiel, wir haben alles in die Waagschale geworfen und gefightet bis zum Schluss. Ich kann der Mannschaft kämpferisch keinen Vorwurf machen", sagte Löw im ZDF : "Was uns vielleicht gefehlt hat, war die Durchschlagskraft im letzten Drittel." ( Die SPORT1 -Einzelkritik )

Ein Eigentor von Mats Hummels (20.) besiegelte die Auftaktpleite. Der Dortmunder lenkte eine Flanke von Lucas Hernández unglücklich an Manuel Neuer vorbei ins eigene Netz. Es war das erste Eigentor einer deutschen Mannschaft bei einer EM. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Kimmich: "Punkt wäre verdient gewesen"

"Wir haben in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht, wir hatten gute Chancen, nicht weniger als die Franzosen. Ein unglückliches Tor hat das Spiel entschieden", meinte Toni Kroos im ZDF . "Wir haben vieles sehr gut kontrolliert, ich habe sehr wenige französische Konter gesehen. Was uns gefehlt hat, war ein Tor. Wenn du das erste Spiel verlierst und hast nur drei Gruppenspiele, ist der Druck groß." ( Die Stimmen zum Spiel )

Joshua Kimmich ergänzte: "Ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall nicht die schlechtere Mannschaft waren. Wir hatten die Dominanz im Spiel. Wir sind durch ein sehr unglückliches Gegentor in Rückstand geraden. Ansonsten gab es auf beiden Seiten relativ wenig Torchancen. Wir haben es verpasst, komplett ins Risiko zu gehen, komplett hinten aufzumachen. Schade, ein Punkt wäre verdient gewesen."

Die DFB-Auswahl spielte engagiert, viele Dinge klappten gut, ein wirklich strukturiertes Offensivspiel gehörte jedoch bis auf eine vielversprechende Drangphase in der zweiten Halbzeit nicht dazu, trotz der Bemühungen von Rückkehrer Thomas Müller. Der dreimalige Europameister ist damit schon vor dem zweiten Gruppenspiel am Samstag (18.00 Uhr) erneut in München unter Zugzwang: Gegner ist dann Portugal. Der Europameister besiegte Gruppen-Außenseiter Ungarn deutlich mit 3:0. (Ergebnisse und Spielplan der EM)