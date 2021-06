FC Bayern, Corentin Tolisso vor Wechsel? Spur führt zu Juventus Turin

In einem Jahr läuft der Fünfjahresvertrag aus, den Corentin Tolisso bei seinem Wechsel von Olympique Lyon zum FC Bayern unterschrieben hat. Seine Zukunft ist daher schon in diesem Sommer ungewiss.

In den nächsten Wochen soll eine klare Entscheidung fallen: Vertragsverlängerung oder Verkauf. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße scheinen zu Letzterem zu tendieren. Das berichten auch kicker und Bild . (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)

Tolisso verpasste 78 Pflichtspiele für die Bayern

Am Dienstagabend wird Tolisso mit Weltmeister Frankreich in München auf Deutschland treffen. Vielleicht ist es für längere Zeit sein letztes Spiel in der Allianz Arena. (EM 2021: Frankreich - Deutschland am Dienstag ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)