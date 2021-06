Poker: WSOP 2021 findet statt - Voraussichtlicher Start am 30. September

Das Main Event der World Series of Poker ist das wichtigste Turnier der Welt © SPORT1-Grafik: Getty Images/Heinemann

Gute Nachricht für alle Poker-Fans! Ende September wird die WSOP 2021 in Las Vegas beginnen. Der Poker-Weltmeister wird beim Main Event im November ermittelt.

Im vergangenen Jahr fiel die World Series of Poker, das prestigeträchtigste Pokerturnier eines jeden Jahres, der weltweiten Corona-Pandemie zum Opfer.

Nach jetzigem Stand wird das Mega-Event in diesem Jahr aber stattfinden. Das gaben die WSOP-Verantwortlichen unlängst bekannt. Demnach soll vom 30. September bis 23. November im Rio All-Suite Hotel & Casino in Las Vegas gespielt werden.

Viele Informationen zum Ablauf der WSOP 2021 sind noch nicht nach außen gedrungen. Noch befindet sich alles in der Planung, einige Details gibt es dennoch schon zu vermelden.

WSOP: Main Event vom 4 bis 17. November

So soll das Main Event, in dem der offizielle Poker-Weltmeister ermittelt wird, vom 4. bis 17. November durchgeführt werden - mit vier Starttagen. Mit einem detailliertem Turnierplan kann in den nächsten Wochen gerechnet werden.